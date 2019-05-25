Местный ЦИК посчитал, что подобная реклама может побудить людей к насилию.

Центральная избирательная комиссия Болгарии решила, что партия "Възраждане" нарушила Избирательный кодекс, опубликовав предвыборный ролик с кадрами из украинского сериала "Слуга народа", где персонаж Владимира Зеленского расстреливает депутатов парламента из автоматического оружия.

Партию обязали удалить ролик и не распространять его, пишет "Радио Свобода".

В ЦИК посчитали, что подобная реклама может побудить людей к насилию.

Ролик был опубликован 22 мая в фейсбуке "Възраждане" и сопровождался слоганом "Только мы можем".

Партия "Възраждане" выступает за выход Болгарии из Европейского Союза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию.