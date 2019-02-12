Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине
В Обухове задержали немца, подозреваемого в педофилии
Фото: npu.gov.ua

В городе Обухов Киевской области полицейские задержали гражданина Германии, подозреваемого в развращении детей, который четыре года скрывался от немецких правоохранителей в Украине.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Установлено, что с 2007 по 2012 годы мужчина неоднократно совершал в отношении детей развратные действия, в том числе изнасилования. Правоохранители задокументировали 15 таких фактов.

Как сообщил начальник отдела розыска Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич, во исполнение поручения Генеральной прокуратуры по выполнению международно-правового поручения компетентных органов Германии украинские полицейские задержали мужчину, который находился в международном розыске с февраля 2015 года.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, связанных с развращением детей с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 174 (развращение подопечных), ст. 176 (развращение детей) Уголовного кодекса Германии.

Фото: npu.gov.ua

"Мы проверили полученную информацию о возможных местах его нахождения, отработали все полученные данные, провели дополнительные мероприятия и задержали его", - рассказал начальник розыскного подразделения.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде временного ареста с последующей экстрадицией в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Нацполиции предложили составить и вести открытый для публики реестр педофилов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также