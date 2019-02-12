Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве ночью сожгли автомобиль, принадлежащий матери депутата-свободовца (обновлено)

Депутат Киевсовета связывает поджог со своей политической деятельностью.

Пожарные на месте происшествия на проспекте Победы
Фото: kiev.informator.ua
Пожарные на месте происшествия на проспекте Победы

Неизвестные подожгли машину матери депутата Киевского городского совета от "Свобода" Владимира Назаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Бандиты сожгли машину моей Мамы! Прямо у меня во дворе, ночью, коварно и цинично", - написал он. Назаренко добавил, что поджег был осуществлен с использованием зажигательной смеси около 1:50 ночи. Депутат считает, что таким образом его пытаются запугать.

Фото: facebook/ Володимир Назаренко

Фото: facebook/ Володимир Назаренко

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

По данным издания "Информатор", машина загорелась спустя час после того, как водитель поднялся домой. Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пожар, однако Land Cruiser уже был уничтожен. Помимо двух машин ГСЧС, которые занимались ликвидацией пожара, на месте происшествия находились медики, а также полицейские.

Обновление. В комментарии LB.ua Назаренко сообщил, что за последние четыре месяца это уже третье нападение на него.

"В ноябре на меня напали у дома с дубинками и ножом, в конце января нападали "титушки" из "Стоп Свавилля", в частности, Северин Сергей в раздевалке "Спортлайфа", и вот теперь поджог. Я постоянно получаю угрозы от разных бандитов и строительной мафии", - сказал Назаренко.

По словам депутата, по всем случаям нападений написаны заявления в полицию. Что касается угроз, то Назаренко не стал конкретизировать, каких именно строительных объектов или решений они касаются, уточнив, что ему через коллег и знакомых регулярно советуют "не вмешиваться" в те или иные и проекты Киевсовета.

Напомним, в ночь на 10 февраля в Полтаве неизвестные подожгли шесть автомобилей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также