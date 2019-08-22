"Евросолидарность" хочет видеть на должностях глав нескольких комитетов оппозицию

Партия "Европейская солидарность" выступила за предоставление оппозиции должностей нескольких глав комитетов Верховной Рады. Об этом заявила новоизбранная депутатка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Как будущая оппозиция, мы будем претендовать на те комитеты, которые традиционно, в демократических европейских странах возглавляет оппозиция. На комитеты, которые имеют контролирующие функции: в первую очередь речь идет о регламентном комитете, о комитете свободы слова, о должности вице-спикера", - сказала она.

За предоставление оппозиции руководства регламентным комитетом выступил также будущий депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

Геращенко заявила, что партия "Слуга народа" пытается урезать функции комитета по свободе слова.

Напомним, сегодня, 22 августа партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" выдвинула свою кандидатуру на должность заместителя председателя Верховной Рады, при этом фамилию кандидата не озвучили.

Избранный в депутаты от "Батькивщины" Андрей Кожемякин также заявил, что его партия находится в оппозиции к "Слуге народа".