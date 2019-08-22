Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
ГлавнаяПолитика

"Евросолидарность" хочет видеть на должностях глав нескольких комитетов оппозицию

"Евросолидарность" находится в оппозиции к "Слугам".

"Евросолидарность" хочет видеть на должностях глав нескольких комитетов оппозицию
Фото: Михаил Палинчак

Партия "Европейская солидарность" выступила за предоставление оппозиции должностей нескольких глав комитетов Верховной Рады. Об этом заявила новоизбранная депутатка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Как будущая оппозиция, мы будем претендовать на те комитеты, которые традиционно, в демократических европейских странах возглавляет оппозиция. На комитеты, которые имеют контролирующие функции: в первую очередь речь идет о регламентном комитете, о комитете свободы слова, о должности вице-спикера", - сказала она.

За предоставление оппозиции руководства регламентным комитетом выступил также будущий депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

Геращенко заявила, что партия "Слуга народа" пытается урезать функции комитета по свободе слова.

Напомним, сегодня, 22 августа партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" выдвинула свою кандидатуру на должность заместителя председателя Верховной Рады, при этом фамилию кандидата не озвучили.

Избранный в депутаты от "Батькивщины" Андрей Кожемякин также заявил, что его партия находится в оппозиции к "Слуге народа".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также