Адвокат заявил о подготовке обмена "экс-беркутовца" на украинского моряка

Экс-боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого в Киеве засудили за участие в "самообороне" Крыма, сейчас проходит юридические процедуры для оформления обмена на удерживаемого в РФ украинца. Об этом сообщил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий в комментарии для "Крым.Реалии".

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", – сказал адвокат.

Отмечается, что никаких других подробностей адвокат пока не сообщил.

Напомним, осужденный Саттаров еще в августе 2018 года и еще семеро россиян написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.