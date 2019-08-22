Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
ГлавнаяПолитика

Адвокат заявил о подготовке обмена "экс-беркутовца" на украинского моряка

Адвокат сообщил, что это проверенная информация.

Адвокат заявил о подготовке обмена "экс-беркутовца" на украинского моряка
Александр Саттаров, архивное фото
Фото: krymr.com

Экс-боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого в Киеве засудили за участие в "самообороне" Крыма, сейчас проходит юридические процедуры для оформления обмена на удерживаемого в РФ украинца. Об этом сообщил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий в комментарии для "Крым.Реалии".

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", – сказал адвокат.

Отмечается, что никаких других подробностей адвокат пока не сообщил.

Напомним, осужденный Саттаров еще в августе 2018 года и еще семеро россиян написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также