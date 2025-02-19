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Умєров обговорив із турецьким колегою спільні оборонні проєкти

Також розмовляли про зміцнення можливостей військ обох країн.

Умєров обговорив із турецьким колегою спільні оборонні проєкти
Зустріч української і турецької делегацій
Фото: Телеграм Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із президентом Володимиром Зеленським відвідав Туреччину, де провів важливі переговори з міністром оборони Яшаром Гюлером та командувачем Сухопутних військ Туреччини генералом Сельчуком Байрактароглу.

Як написав міністр у телеграмі, основним фокусом розмови було посилення двостороннього оборонного співробітництва. Обговорили актуальні виклики у сфері безпеки, подальший розвиток спільних оборонних проєктів та зміцнення можливостей наших військ.

"Туреччина – наш надійний стратегічний партнер, і ми високо цінуємо підтримку, яку вона надає Україні. Спільна робота у сфері оборони допомагає нарощувати нашу стійкість та ефективність на полі бою", – додав Умєров.

  • Вчора, 18 лютого, під час візиту Зеленського до Туреччини підписали меморандуми про співробітництво у сферах медіа та освіти.
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