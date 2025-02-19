Умєров обговорив із турецьким колегою спільні оборонні проєкти

Також розмовляли про зміцнення можливостей військ обох країн.

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із президентом Володимиром Зеленським відвідав Туреччину, де провів важливі переговори з міністром оборони Яшаром Гюлером та командувачем Сухопутних військ Туреччини генералом Сельчуком Байрактароглу.

Як написав міністр у телеграмі, основним фокусом розмови було посилення двостороннього оборонного співробітництва. Обговорили актуальні виклики у сфері безпеки, подальший розвиток спільних оборонних проєктів та зміцнення можливостей наших військ.

"Туреччина – наш надійний стратегічний партнер, і ми високо цінуємо підтримку, яку вона надає Україні. Спільна робота у сфері оборони допомагає нарощувати нашу стійкість та ефективність на полі бою", – додав Умєров.