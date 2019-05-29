"Укравтодор" предложил ремонтировать территориальные дороги в бетоне

Новак инициирует программу Т-бетон с финансированием 10 млрд грн в год.

"Укравтодор" предложил принять национальную программу восстановления дорог территориального значения Т-бетон.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

"Планируем предложить правительству рассмотреть и одобрить отдельную программу с отдельным финансированием из бюджета в размере 10 млрд гривен в год для восстановления дорог территориального значения по новой для Украины технологии прокладки укатанного бетона", - говорится в фейсбуке Новака.

По его оценкам, при таком финансировании за три года можно будет решить вопрос ремонта дорог территориального значения.

"За счет применения технологии укатанного бетона можем простым, но современным способом, с длительным эффектом и экономией ресурсов отстроить сеть Т-дорог", - заявил Новак.

Согласно законодательству, территориальными считаются дороги, соединяющие между собой районные центры, города областного значения (14 тыс. км); а также дороги, соединяющие с дорогами государственного значения аэропорты, порты, вокзалы, заповедники, погранпункты (8 тыс. км).

В 2018 году правительство предложило ликвидировать понятие "территориальных дорог". В случае принятия законопроекта часть дорог будет понижена в статусе до областных дорог местного значения, а часть - повышена до региональных дорог государственного значения. Таким образом, необходимость в категории "территориальные дороги" исчезнет.

Напомним, что сейчас в Украине строят две дороги из цемента: Н-31 Днепр-Решетиловка и объездную Житомира на трассе Н-06. Также цементобетонной должна стать Н-14 Николаев - Кропивницкий в Николаевской области и М-05 Киев - Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.