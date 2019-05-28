Данилюк отверг возможность объявления дефолта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отверг возможность объявления страной дефолта по долговым обязательствам, за который ранее выступил крупный бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом Данилюк заявил сегодня на брифинге, после публикации указа о его назначении на должность, пишет УНН.

Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и ведущей к негативным последствиям для населения.

"Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - заявил он.

"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается".

"Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом - государство должно защищать интересы граждан", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, накануне олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины.