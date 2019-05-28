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Антимонопольный комитет завел дело по Роттердам+

Дело касается действий НКРЭКУ.

Антимонопольный комитет завел дело по Роттердам+
Фото: www.rbc.ua

Антимонопольной комитет Украины открыл дело за действия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по формуле Роттердам+.

Госуполномоченная АМКУ Мария Нижник вынесла постановление о начале рассмотрения дела об антиконкурентных действиях НКРЭКУ, сообщают Наші Гроші.

В постановлении Нижник ссылается на данные НАБУ, предоставленные в апреле. В частности, бюро выявило признаки негативных последствий от действий Нацкомиссии из-за внедрения формулы Роттердам+ в 2016 году. В НАБУ расценили эти действия комиссии как антиконкурентные.

По версии НАБУ, комиссия на протяжении 2016-2017 годов проводила расчет прогнозируемой ОРЦ с нарушением алгоритма, вручную корректируя прогнозируемую оптово-рыночную цену за предыдущий период. При определенных условиях это могло привести к искажению конкуренции на рынке.

Уполномоченная АМКУ отметила, что эти действия комиссии будут иметь более негативное влияние на конкуренцию после введения полномасштабного рынка электроэнергии.

Также в распоряжении Нижник ссылается на письма "Энергоатома", в которых компания заявляла об ущемление прав из-за действий НКРЭКУ по формуле Роттердам+.

В апреле 2017 года НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за «Роттердам +». При этом НКРЭКУ скрывало от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.

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