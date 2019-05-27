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ГлавнаяЭкономикаГосударство

​Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест, отказавшись запустить рынок электроэнергии с 1 июля, - мнение

"Отказ дать старт рынке - это сплошные потери".

​Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест, отказавшись запустить рынок электроэнергии с 1 июля, - мнение
Фото: EPA/UPG

Страна рискует потерять тысячи новых рабочих мест и останется без многомиллиардных инвестиций, если отсрочит запуск реформы рынка электроэнергии.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины к руководству парламента, депутатам, председателю НКРЭКУ и советнику президента, сообщают "Українські новини".

В федерации считают, что сейчас энергетическая реформа, ставшая проводником отечественной энергетики в европейское энергосообщество, оказалась под угрозой из-за намерения отдельных депутатов отложить старт реформы.

"Отказ дать старт рынке - это сплошные потери. Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины отмечает, что страна рискует потерять тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест и останется без многомиллиардных инвестиций", - отмечается в обращении.

В федерации отмечают, что все участники рынка - представители генерации и потребители готовы жить по новым правилам и четырех недель, оставшихся до старта реформы, хватит для настройки всех процессов и запуска действенных механизмов нового рынка электроэнергии.

"Рынок - это залог полноценной конкуренции и прозрачного ценообразования. С 1 июля 2019 ситуация подковерного распределения заказов и средств из бюджетов станет невозможной", - убеждены авторы обращения.

Напомним, 1 июля 2019 года должен заработать новый рынок электроэнергии, на введении которого настаивают западные партнеры и от которого зависит микрофинансовая помощь ЕС.

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