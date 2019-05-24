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В Минсоцполитики озвучили разницу в зарплатах мужчин и женщин

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин составляет 25%.

В Минсоцполитики озвучили разницу в зарплатах мужчин и женщин
Фото: dv-gazeta.info

В Украине разница в оплате труда мужчин и женщин составляет 25%. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Александра Чуркина, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По словам замминистра, с проблемой разрыва в оплате труда мужчин и женщин сталкиваются множество стран. Для борьбы с этой проблемой в Украине приняли ряд законов, а также ратифицировали конвенцию Международной организации труда.

Отмечается, что Украина готовится к вступлению в Международную коалицию за равную оплату труда - международного объединения, в состав которого входят как правительства стран, так и частные компании, работодатели и структуры ООН.

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