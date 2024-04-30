Військові пояснили, навіщо інтегрували протитанкові ракетні комплекси Javelin на наземні безпілотники

Протитанкові ракетні комплекси Javelin інтегрували на наземні безпілотники.
Про це повідомив Центр спеціального призначення НГУ "Омега".
Військові пояснили, що це для успішнішого застосування ПТРК у бойових умовах
Під час навчання Javelin успішно розгорнули з двох різних безпілотних наземних транспортних засобах.
"Кожна платформа успішно уразила окрему мету на різних дистанціях. Також була продемонстрована здатність Javelin використати траєкторію атаки зверху", - зазначили в ЦСП НГУ "Омега".
Військові підкреслили, що Javelin є універсальним засобом, який можна запускати як з пілотованих, так і з безпілотних платформ.
- ПТРК Javelin увійшли до останнього пакета допомоги США.
- FGM-148 Javelin – переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Цей ПТРК США розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. Успішно використовували в Іраку. Постачають на експорт у деякі країни світу.
- З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України. Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, цей ПТРК став символом українського опору.