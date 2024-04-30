Військові пояснили, навіщо інтегрували протитанкові ракетні комплекси Javelin на наземні безпілотники

Це дозволяє успішніше застосовувати ПТРК у бойових умовах.

Протитанкові ракетні комплекси Javelin інтегрували на наземні безпілотники.

Про це повідомив Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

Військові пояснили, що це для успішнішого застосування ПТРК у бойових умовах

Під час навчання Javelin успішно розгорнули з двох різних безпілотних наземних транспортних засобах.

"Кожна платформа успішно уразила окрему мету на різних дистанціях. Також була продемонстрована здатність Javelin використати траєкторію атаки зверху", - зазначили в ЦСП НГУ "Омега".

Військові підкреслили, що Javelin є універсальним засобом, який можна запускати як з пілотованих, так і з безпілотних платформ.