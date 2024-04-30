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Військові пояснили, навіщо інтегрували протитанкові ракетні комплекси Javelin на наземні безпілотники

Це дозволяє успішніше застосовувати ПТРК у бойових умовах.

Військові пояснили, навіщо інтегрували протитанкові ракетні комплекси Javelin на наземні безпілотники
ПТРК Javelin, інтегровані на наземні безпілотники
Фото: Центр спеціального призначення НГУ "Омега

Протитанкові ракетні комплекси Javelin інтегрували на наземні безпілотники.

Про це повідомив Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

Військові пояснили, що це для успішнішого застосування ПТРК у бойових умовах

Під час навчання Javelin успішно розгорнули з двох різних безпілотних наземних транспортних засобах. 

"Кожна платформа успішно уразила окрему мету на різних дистанціях. Також була продемонстрована здатність Javelin використати траєкторію атаки зверху", - зазначили в ЦСП НГУ "Омега".

Військові підкреслили, що Javelin є універсальним засобом, який можна запускати як з пілотованих, так і з безпілотних платформ.

  • ПТРК Javelin увійшли до останнього пакета допомоги США. 
  • FGM-148 Javelin – переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Цей ПТРК США розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. Успішно використовували в Іраку. Постачають на експорт у деякі країни світу. 
  • З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України. Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, цей ПТРК став символом українського опору.
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