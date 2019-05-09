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В Черном море под Одессой пограничники задержали три рыбацкие шхуны из Турции

Корабли суден не отвечали на запросы пограничников, поскольку не говорят по-английски.

Украинская морская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу и не отвечали на вызовы пограничников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Информация об обнаружении постом технического наблюдения "Черноморск" ночью неопознанной малой тихоходной цели, которая не отвечает на запросы и целенаправленно движется в сторону Одессы, немедленно была передана по линии оперативно-дежурной службы", - сказано в сообщении.

Пограничники прибыли на катере на указанные координаты и установили, что тихоходные цели - три рыболовные шхуны под флагом Турции, которые осуществляли переход морем в порт Одесса с целью передачи в собственность новому владельцу.

Экипажи шхун объяснили, что на запросы не отвечали из-за незнания английского языка.

За нарушение пограничного режима капитаны судов были привлечены к административной ответственности.

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