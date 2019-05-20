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​​Команда Зеленского отобрала 100 кандидатов на должность пресс-секретаря президента

"Среди кандидатов есть известные лица, в частности, ведущие телевизионных каналов".

​​Команда Зеленского отобрала 100 кандидатов на должность пресс-секретаря президента
Фото: стопкалр

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность его спикера.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба Зеленского.

"Уже отобрали ТОП-100 кандидатов", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, уже завершился первый этап конкурса на должность спикера, на который в целом подали заявки более 4 тыс. человек. Следующий этап - это собеседование с представителями ТОП-100.

Собеседник сообщил, что в числе ТОП-100 кандидатов есть известные лица, в частности, ведущие телевизионных каналов.  При этом фамилий кандидатов он не назвал.

Напомним, 30 апреля Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента.

Пресс-секретарем президента Петра Порошенко с 2014 года является бывший журналист Святослав Цеголко, который с 2004 года работал на "5 канале", принадлежащем нынешнему главе государства.

Пресс-секретарем Виктора Януковича была Дарья Чепак, тоже бывший журналист.

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Источник: "Украинские новости"
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