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СНБО рассчитывает завершить аудит в "Укроборонпроме" до конца июня

ВСУ надеется на скорейшее завершение инвентаризации и проводит консультации по этому поводу.

СНБО рассчитывает завершить аудит в "Укроборонпроме" до конца июня
Заседание СНБО (архив)
Фото: пресс-служба президента

Совет национальной безопасности и обороны намерен завершить инвентаризацию в государственном концерне "Укроборонпром" 30 июня.

Об этом сообщил госсекретарь Министерствам обороны Александр Дублян на заседании временной следственной комиссии Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах.

"Решением министра обороны начата инвентаризация данного имущества, которую завершат 30 июня 2019 года", - сказал он.

Председатель ВСК, депутат Иван Винник сообщил, что надеется на скорейшее завершение инвентаризации и проводит консультации по этому поводу.

Напомним, 6 марта СНБО решил провести аудит госконцерна "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов. СНБО также рекомендовал Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Национальному антикоррупционному бюро, а также Госбюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам журналистских расследований о коррупции в оборонной сфере.

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Источник: "Украинские новости"
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