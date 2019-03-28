СНБО рассчитывает завершить аудит в "Укроборонпроме" до конца июня

ВСУ надеется на скорейшее завершение инвентаризации и проводит консультации по этому поводу.

Совет национальной безопасности и обороны намерен завершить инвентаризацию в государственном концерне "Укроборонпром" 30 июня.

Об этом сообщил госсекретарь Министерствам обороны Александр Дублян на заседании временной следственной комиссии Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах.

"Решением министра обороны начата инвентаризация данного имущества, которую завершат 30 июня 2019 года", - сказал он.

Председатель ВСК, депутат Иван Винник сообщил, что надеется на скорейшее завершение инвентаризации и проводит консультации по этому поводу.

Напомним, 6 марта СНБО решил провести аудит госконцерна "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов. СНБО также рекомендовал Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Национальному антикоррупционному бюро, а также Госбюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам журналистских расследований о коррупции в оборонной сфере.