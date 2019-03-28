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Порошенко поручил подготовить расчеты для ежегодной 13-й пенсии для малообеспеченных пенсионеров

Правительство также думает над тем, как не допустить повышения тарифов на газ.

Порошенко поручил подготовить расчеты для ежегодной 13-й пенсии для малообеспеченных пенсионеров
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко поручил правительству подготовить расчеты по выплате ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам и недопущения повышения тарифов на газ для населения.

Об этом он заявил на встрече с избирателями во Львове, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас правительство по моему поручению просчитывает еще две инициативы. Чтобы ежегодную разовую выплату малообеспеченным пенсионерам мы четко рассчитали и сделали 13-ю пенсию постоянной", - сказал Порошенко.

По его словам, правительство также думает над тем, как не допустить повышения тарифов на газ, поскольку для этого есть все основания -"улучшилась ситуация с мировыми ценами" и Украина "будет добывать больше газа".

Напомним, в феврале Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью, началом которой станла монетизация субсидий и индексация пенсий.

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