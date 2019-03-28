САП перечислила 65 дел о незаконном обогащении, закрытых из-за решения КС

Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала перечень из 65 уголовных дел, которые были закрыты после отмены статьи о незаконном обогащении Конституционным судом.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Фейсбуке.

"26 февраля решением Конституционного Суда статья 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение, была признана неконституционной. Несмотря на то, что решение КС является окончательным, не подлежит обжалованию и не может быть пересмотрено, принято решение о закрытии уголовных дел, в которых не было сообщено о подозрении, а также о закрытии производств в отношении подозреваемых, предварительное следствие по которым продолжается", - говорится в сообщении.

По состоянию на 28 марта закрыто 65 уголовных производств. Ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствах, которые расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро, достигает 1 млрд 334 млн 446 тыс. гривен, 1 млн 137 тыс. долларов и 531 тыс. евро.

САП опубликовали весь перечень закрытых дел по хронологии их регистрации в ЕРДР

Напомним, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В статье под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любому другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого в Раду внесли более 10 проектов с другой формулировкой, чтобы разработать единый законопроект о незаконном обогащении.

27 марта НАБУ заявило, что закрыло все дела о незаконном обогащении чиновников - 26 производств были закрыты полностью, 37 - в части, касающейся отмененной статьи УК.