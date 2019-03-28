​Аваков: на выборах нет рисков от радикалов, если их не используют кандидаты

Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что на выборах нет рисков от радикальных групп - дестабилизация ситуации возможна лишь в случае такое решения кого-либо из кандидатов, но МВД с этим справиться.

Об это он заявил на встрече с представителями Всемирного Конгресса Украинских и Национального Демократического Института (США), которые являются наблюдателями на выборах президента Украины, сообщается на сайте МВД.

"Миф первый: «радикальные группы сорвут выборы». Этот миф не соответствует действительности, поскольку у нас достаточно сил предотвратить такую ситуацию где, где она может возникнуть. Миф второй: «радикальными группами руководит МВД и это личнае армия Авакова». Этот миф больше связан с эмоциями и политикой, когда несколько кандидатов не знают, как отвечать на вопросы радикалов и пытаются сместить акценты", - пояснил Аваков.

Фото: mvs.gov.ua

Он подчеркнул, что даже если и возникнет любая внештатная ситуация, она будет очень быстро урегулирована.

"У нас нет никаких рисков от радикальных групп ни во время, ни после выборов. И даже если что-то произойдет на отдельном избирательном участке, это будет локализовано очень быстро. У нас достаточно сил, а у них нет сил сопротивляться", - сказал глава МВД.

"Я призываю, не переводят фокус своего внимания на радикальные группы, это не риск. Риск в том, что их могут использовать кто-то из штабов", - добавил Аваков.

При этом, по его словам, риск дестабилизации ситуации после первого тура выборов все же существует.

"Риском может быть решение одного из штабов кандидатов в случае, если разрыв между ними окажется небольшим и будет много обращений о нарушениях. В таком случае ими могут быть использованы радикальные группы, а затем в ситуацию может вмешаться страна-агрессор и это может стать гораздо большим риском", - отметил Аваков.

Глава МВД призвал всех кандидатов не прибегать к уличным протестам и соблюдать закон.

"Тем не менее, мой прогноз, что мы получим спокойное развитие событий", - резюмировал Аваков.

Глава американской делегации бывший посол США (2006-2009 гг.), вице-президент по вопросам Ближнего Востока и Африки Института мира (США) Уильям Тейлор, в свою очередь, отметил: "Господин министр, вы выполнили то, что обещали. Обеспечили прозрачные выборы".

Напомним, ранее МВД напомнило о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов.