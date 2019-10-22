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Дубилет анонсировал реформирование и сокращение Госаудитслужбы

Госаудит передадут под Министерство финансов.

Дубилет анонсировал реформирование и сокращение Госаудитслужбы
Фото: Макс Левин

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил о намерении существенно реформировать Государственную аудиторскую службу и проанонсировал сокращение сотрудников этого органа. Об этом Дубилет написал у себя на фейсбуке. 

"Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита (звучит иронически). Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~400", - написал он.

Дубилет отметил, что согласно мировой практике, Кабмин передаст Госаудит под Минфин. 

Министр еще расписал ключевые направления реформы Госаудитслужбы. Ведомство должно фокусироваться на серьезном мошенничестве. "Те сотрудники, которые останутся, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированными подходами, а не придираться к запятым", - отметил он.

Дубилет подчеркнул о необходимости убрать дублирование функций между Госаудитслужбой и Счетной палатой, Госаудитслужбой и силовыми органами. Кроме того, крупные госкомпании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях.

 

«Любое массовое сокращение государственных служащих - это болезненный процесс. Мы будем сотрудничать с Гострудом, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы», - добавил министр Кабмина. 

Напомним, 9 октября, Кабинет министров запустил в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек. "Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять", - отметил Дубилет.

Для расчета пенсий или других социальных выплат с 2000 года используются государственные электронные реестры. 

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