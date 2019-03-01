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На Донбассе ранен украинский военный

В течение дня боевики совершили три обстрела.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток противник три раза обстрелял позиции наших войск, дважды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции: из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы

В результате обстрелов один наш защитник был ранен.

Подразделения, которые обстреливались, давали противнику адекватный ответ. В частности, над одной из наших позиций военнослужащие Объединенных сил из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, совершавший корректировки огня артиллерии. Потери противника уточняются.

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