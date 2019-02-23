В воскресенье в Киеве до +1 градуса

24 февраля в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4 ...-6 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-9 градусов, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях -6...-11 градусов, днем -3...+3 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -12...-17 градусов, днем -1...- 6 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -6...-8 градусов, днем -1...+1 градус.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -5...-7 градусов, днем 0...+2 градуса.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -6...-8 градусов, днем -1...+1 градус.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-10 градусов, в Сумской области -7...-12 градусов, днем +2...-4 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -6...-12 градусов, в Винницкой области -4...-9 градусов, днем +3...-3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -11...-18 градусов, в Луганской области -8 ...-13 градусов, днем +2...-4 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -6...-11 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -6...-11 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем -1...-3 градуса.