В Минкульте прокомментировали намерения УГКЦ провести литургию в Святой Софии

По состоянию на 23 февраля министерство не предоставляло УГКЦ ни одного разрешения на богослужения в Софийском соборе.

Министерства культуры обнародовало свою позицию в отношении осуществления богослужений в Софийском соборе, который входит в состав заповедника "София Киевская". Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится в управлении Минкульта.

"Минкультуры отмечает, что Софийский собор как объект Национального заповедника "София Киевская" в соответствии с действующим законодательством требует особого режима эксплуатации, несовместимого с условиями постоянно действующего храма, может использоваться для проведения богослужений или других мероприятий исключительно в дни выдающихся государственных или церковных событий по письменному разрешению Минкультуры", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем подчеркивается, что по состоянию на 23 февраля министерство не предоставляло УГКЦ ни одного разрешения на богослужения в Софийском соборе и считает, что осуществление подобных мероприятий наносит непоправимый вред памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что священнослужители УГКЦ намерены провести прощу и богослужения в соборе Святой Софии в Киеве 7 апреля 2019 года.

Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной литургии в соборе Святой Софии. По мнению Патриарха, это может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.

Митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу по вопросам, которые касаются двух Церквей. Блаженнейший Святослав, который находится за границей, ознакомился с письмом. По возвращении в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей.

В декабре 2018 спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил отдать собор Святой Софии в Киеве для служения объединенной поместной православной церкви.

В 2016 году Минкульт вопреки позиции музейщиков согласовал передачу в бесплатное пользование УПЦ Киевского патриархата здание Трапезной (Малой Софии) в Национальном заповеднике "София Киевская".

Напомним, в Софийском соборе ранее состоялась интронизация Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, а также был проведен объединительный Собор.