В зоне ООС погиб украинский военный

На Донбассе российские боевики сегодня в течение дня три раза обстреляли позиции украинских военных, при этом два раза - применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, сообщает пресс-центр ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял украинских защитников из противотанкового ракетного комплекса в районе населенного пункта Чермалык", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Катериновка.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое влияние, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - проинформировали в штабе.

За прошедшие сутки, 22 февраля, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них восемь раз стреляли из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.