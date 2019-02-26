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Группу журналистов задержали в ходе интервью с Мадуро за "плохие вопросы"

Съемочную группу освободили после заявления Госдепа США, но обещали депортировать.

Группу журналистов задержали в ходе интервью с Мадуро за "плохие вопросы"
Николас Мадуро
Фото: EPA/UPG

В Венесуэле группа журналистов испаноязычного американского канала Univision, которая брала интервью у Николаса Мадуро, была задержана в президентском дворце в Каракасе. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Репортер Хорхе Рамос рассказал, что Мадуро прекратил интервью после того, как он показал ему видео, на котором венесуэльские дети едят из мусоровоза.

Шестерых человек продержали более двух часов во дворце после того, как Мадуро заявил, что ему не нравятся вопросы, которые они задают. Оборудование съемочной группы конфисковали.

Журналистов освободили после официального требования Государственного департамента США, которое озвучила заместитель госсекретаря по вопросам международных отношений в западном полушарии Кимберли Брейер. Позже группу проинформировали, что они будут депортированы.

В ответ на протест, направленный телеканалом, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что раньше правительство страны приветствовало журналистов в президентском дворце, но теперь "не поддерживает дешевые шоу".

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции против чиновников из окружения главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В связи с "коррупцией и воспрепятствованием доставке жизненно важной гуманитарной помощи" в черный список включены губернаторы венесуэльских штатов Сулия, Апуре, Варгас и Карабобо.

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