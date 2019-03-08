Авария произошла в штате Чьяпас, граничащем с Гватемалой.

Фото: EPA/UPG

На юге Мексики 7 марта перевернулся грузовик, который перевозил мигрантов из стран Центральной Америки.

Жертвами ДТП стали 25 человек, пишет LA Times со ссылкой на генеральную прокуратуру штата Чьяпас.

По ее данным, авария произошла около 18:00 по местному времени в 5 км от города Франсиско-Сарабия в муниципалитете Сояло. Водитель грузовика потерял управление, после чего он перевернулся и упал в овраг.

В результате ДТП 25 человек погибли, еще около трех десятков человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование происшествия.