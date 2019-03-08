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Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае

К 2020 году планируется запустить сборку электрокаров Model 3.

Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Ілон Маск на презентації Tesla Model 3
Фото: focus.ua

Американская компания Tesla подписала с китайскими кредиторами соглашение о получении займа на 12 месяцев в размере 3,5 млрд юаней ($521 миллион) для строительства завода в Шанхае.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным капиталом. Подготовка к строительству началась в январе, сборочный цех завода Tesla должен быть возведен в мае.

Договор о строительстве завода был подписан в июле 2018 года. К 2020 году на нем планируется запустить сборку электрокаров Model 3.

Глава компании Илон Маск говорил, что для обеспечения уровня производства в 250 тыс. электромобилей в год необходимо $2 млрд.

Напомним, накануне, 3 марта, компания Tesla объявила, что закроет все свои офлайновые магазины, чтобы снизить цену на Model 3 до обещанных $35 тысяч и выйти из убытков.

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