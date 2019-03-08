Президент Эстонии лишила всех званий бывшего военного за шпионаж в пользу России

У осужденного отобрали все звания - от прапорщика до майора.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила воинских званий военнослужащего Дениса Метсаваса, которого осудили за шпионаж в пользу российской военной разведки.

Об этом сообщает ERR.news.

Отмечается, что у осужденного отобрали все звания, который тот получил с 1999 до 2015 года - от прапорщика до майора.

11 февраля Харьюский суд приговорил 38-летнего Дениса и его 65-летнего отца Петра Волина к тюремному заключению за шпионаж. Денису присудили 15 лет и 6 месяцев тюрьмы, а его отцу - 6 лет тюрьмы. Срок отбытия наказания начался с момента их задержания в сентябре 2018 года.

"Осужденные сын с отцом собирали и передавали России секретные сведения, засекреченную иностранную информацию и внутриведомственные сведения. Также Денис занимался преступной деятельностью на протяжении более 10-ти лет, а его отец исполнял роль связного", - говорится в сообщении.

Секретную информацию осужденные передавали лично при встрече и через канал связи. За свою "работу" они получали деньги.

Напомним, год назад Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж.