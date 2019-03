Роlitico: Почему Запад снова поддерживает Порошенка

Западные столицы приходят к пониманию: Порошенко, лидер, чьи медленные темпы реформ порой расстраивали их надежды на быстрые перемены, теперь является их лучшим и единственным шансом удержать Украину от дрейфа обратно в российскую орбиту влияния.

Об этом говорится в статье "Why the West loves Poroshenko again" в международном издании "Роlitico", перевод которой предлагает LB.ua.