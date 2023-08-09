Головне за день. Середа, 9 серпня

Ворожі удари по Запоріжжю, 22 бойових зіткнення на сході, наступальні дії Сил оборони, новий пакет допомоги від Німеччини. Яким запам’ятається 532-й день повномасштабної війни.

Росіяни ввечері 9 серпня атакували житловий квартал Запоріжжя.

"На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені", - повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Згодом президент Зеленський повідомив, що під час обстрілу загинули троє людей. А ще пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що загиблих двоє, третю людину вдалося реанімувати.

"На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції. Рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі. Поліція провела поквартирний обхід житлових будинків. Загиблих чи травмованих не виявили. Постраждали люди, які в час прильоту перебували на вулиці", - розповів міністр.

Також відомо про 7 постраждалих і зруйнований храм.

Докладніше – в новині.

Близько опівночі в Україні оголошено четверту за день повітряну тривогу через зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йшлося в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Крім того, в Повітряних силах додали, що в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях є загроза застосування ворогом безпілотників.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу відбулось 22 бойових зіткнення.

Упродовж доби росіяни завдали двох ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіяни, один - по зенітно-ракетному комплексу та ще один - по логістичному хабу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий об’єкт окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 серпня – в нашій новині.

ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у Новій Каховці, повідомляє СтратКом ЗСУ.

Також українські захисники опублікували відеопідтвердження влучання.

На позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Про це у Телеграмі написав керівник уряду Денис Шмигаль.

"На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно", - йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.

Що ще увійшло до нового пакету допомоги — в нашій новині.

У підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух на Загірському оптико-механічному заводі, який виробляє оптичні прилади для силовиків.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. За попередніми даними, у завод вдарив безпілотник.

На сайті заводу зазначається, що підприємство є «провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я».

Є інформація, що цей завод, зокрема, виробляє нічні приціли для танків.

Також телеграм-канали повідомляють про десятки постраждалих.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!