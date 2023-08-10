У лікарні померла 16-річна дівчина, поранена під час обстрілу Херсону росінами 31 липня

Протягом 10 днів медики боролися за її життя.

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що від численних поранень померла 16-річна дівчина, яка була госпіталізована після обстрілу російськими окупантами житлових кварталів Херсона 31 липня.

Про це він написав у телеграмі.

"Росія обірвала життя юної херсонки. В лікарні зупинилося серце 16-річної Влади Веремеєнко", - написав він.

Він нвгадав, що дівчина разо із бабусею потрапила під обстріл і отримала численні поранення.

"Протягом 10 днів медики боролися за її життя. Але травми виявилися надто тяжкими. У лікарні Влада померла… Щирі співчуття родині. Уся Херсонщина в скорботі разом з вами. Ще один янгол тепер на небі... Світла пам’ять дівчинці", - написав Прокудін.

Нагадаємо, що 31 липня вдень росіяни обстріляли мікрорайон Херсона. Повідомлялося, що загинув чоловік, а ще одну особу доставили до лікарні.

Цього ж дня близько 8:20 ранку російська армія вдарила по центру Херсона "Градами". Внаслідок атаки загинув працівник міського комунального підприємства, ще двоє його колег отримали поранення. Попередньо обстріл було здійснено зі ствольної артилерії.