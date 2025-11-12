Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Суд призначив ексраднику Галущенка арешт з можливістю застави в 126 млн гривень

"Рокет" відправився під варту. 

Суд призначив ексраднику Галущенка арешт з можливістю застави в 126 млн гривень
Фото: скриншот

ВАКС на засіданні 12 листопада обрав запобіжний захід колишньому раднику міністра енергетики Германа Галущенка, Ігорю Миронюку, у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 126 млн гривень. Трансляцію засідання вело Суспільне. 

Суд частково задовольнив клопотання САП. Прокуратура просила утримання під вартою з заставою в 136 млн гривень. 

"У разі внесення застави в визначеному слідчим суддею розмірі вважається, що до підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді застави", – сказав суддя.

У разі внесення застави Миронюку заборонено без дозволу виїжджати за межі Київської області, повідомляти про зміну місця проживання і спілкуватися з низкою осіб, зокрема Германом Галущенком. Він зобов'язаний носити електронний засіб контролю. 

Сьогодні запобіжний захід отримав і інший фігурант справи – виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов. Він поміщений під вартою з заставою в 40 млн грн. 

Миронюк ("Рокет" на плівках) і Басов ("Тенор"), за даними слідства, брали участь в організованій Тимуром Міндічем схеми отримання відкатів від усіх контрагентів "Енергоатому". Вони і ще п'ятеро осіб отримали підозри. НАБУ назвало справу "Мідас".

Міндіч виїхав за кордон до оголошення підозри. 
