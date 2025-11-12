ВАКС відправив фігуранта справи "Мідас" Басова під арешт з можливістю застави

Він став першим підозрюваним з запобіжним заходом.

Вищий антикорсуд на засіданні 12 листопада відправив підозрюваного по справі про корупцію в енергетиці виконавчого директора з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитра Басова під варту з можливістю застави в 40 млн гривень. Трансляцію вело Суспільне.

Суд частково задовольнив клопотання САП. Прокуратура просила утримання під вартою і заставу в 45 млн 420 тисяч гривень.

Суд постановив, що в разі внесення застави підозрюваний має носити засіб електронного стеження, здати закордонні паспорти і утриматися від спілкування, зокрема, з Рустемом Умєровим, а також підозрюваним по цій же справі Тимуром Міндічем.

У разі внесення застави на Басова покладуть такі обов'язки: "прибувати до слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді за кожним викликом та вимогою, повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання, роботи, не відлучатися за межі Києва, Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду, утриматися від спілкування з обставин, викладених у повідомленні про підозру Басову, з Миронюком, Свидинець, Котіним, Олещенком, (нерозбірливо), Колісник, Кузьменком, Лукашевичем, Пушкарем, Мельничуком, Цукерманом, Міндічем, Умєровим, Галущенком, Устименком, Зоріною, (нерозбірливо), Гущесовим Синюком".

Суддя зазначив, що підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 13 років із конфіскацією.

Під час засідання суду прокурор САП заявив, що в квартирі, де Басов зустрічався з іншим фігурантом, знайшли зібрані на детективів і керівників НАБУ дані, що свідчить про можливі спроби тиску на слідство.

Корупція в "Енергоатомі" і справа "Мідас"

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми, що діяла в "Енергоатомі". За даними слідства, двоє осіб – радник Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії. Тобто абсолютно всі продані "Енергоатому" товари та послуги супроводжувалися хабарями в розмір 10-15 % від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»".

Радник і працівник "Енергоатому" фігурують в численних перехопленнях їх розмов.

Підозри, за даними Схем, отримали:

Тимур Міндіч (на плівках НАБУ він Карслон)

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет)

виконавчий директор з фізбезпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (Тенор)

четверо “працівників” бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Також підозру отримав колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, який вже є підозрюваним по іншій справі. Вчора НАБУ опублікували наступну частину аудіо з операції "Мідас", де зафіксували, що Чернишов обговорював отримання коштів через свою дружину, що фігурує на аудіо як Професор.

Галущенко нині відсторонили від посади міністра юстиції.

НАБУ і САП повідомляли, що корупційна схема діяла і в енергетиці, і в оборонній сфері. Про оборонну частину оприлюднених плівок ще не було. Однак, за даними Громадської антикорупційної ради про МО, ймовірно пов'язані з Міндічем фірми намагалися продати державі неякісні бронежилети.