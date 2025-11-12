Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Місія ООН фіксує зростання атак РФ на енергетичну інфраструктуру України

Унаслідок російських атак у жовтні загинули щонайменше 148 цивільних осіб, ще 929 були поранені.

Місія ООН фіксує зростання атак РФ на енергетичну інфраструктуру України
стан обладнання після російських атак
Фото: EPA/UPG

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала посилення атак РФ на енергетичну інфраструктуру країни у жовтні 2025 року. 

Як зазначається у щомісячному оновленні щодо захисту цивільних, удари 10, 22 і 30 жовтня спричинили масштабні аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів України.

За даними ММПЛУ, у жовтні загинули щонайменше 148 цивільних осіб, ще 929 були поранені. 

У листопаді ситуація не покращилася, адже нові удари по енергомережі знову викликали перебої в електропостачанні по всій країні.

"Коли цивільні в Україні готуються до ще однієї зими, зростання кількості атак на енергетичну інфраструктуру та спричинені ними відключення електроенергії підвищують ризики для населення, — зазначила Голова ММПЛУ Даніель Белль. — Тривалі перебої з опаленням, електроенергією чи водопостачанням створюють надзвичайно важкі умови, особливо для людей старшого віку, осіб з інвалідністю, родин з малими дітьми та жінок, які часто несуть основну відповідальність за догляд і забезпечення базових потреб сім’ї".

За інформацією місії, дві третини жертв серед цивільних у жовтні зафіксовано в районах, наближених до лінії фронту. Решта випадків сталися у віддалених регіонах, зокрема в Києві, через атаки ракетами великої дальності та безпілотниками.

Загальна кількість загиблих і поранених цивільних із січня по жовтень 2025 року перевищила показники за весь 2024 рік і є на 27% вищою, ніж за аналогічний період минулого року.

Також повідомлялося про атаки українських сил на енергетичні та промислові об’єкти в Росії, однак ММПЛУ зазначила, що не може незалежно підтвердити вплив цих дій на цивільне населення.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies