Місія ООН фіксує зростання атак РФ на енергетичну інфраструктуру України

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала посилення атак РФ на енергетичну інфраструктуру країни у жовтні 2025 року.

Як зазначається у щомісячному оновленні щодо захисту цивільних, удари 10, 22 і 30 жовтня спричинили масштабні аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів України.

За даними ММПЛУ, у жовтні загинули щонайменше 148 цивільних осіб, ще 929 були поранені.

У листопаді ситуація не покращилася, адже нові удари по енергомережі знову викликали перебої в електропостачанні по всій країні.

"Коли цивільні в Україні готуються до ще однієї зими, зростання кількості атак на енергетичну інфраструктуру та спричинені ними відключення електроенергії підвищують ризики для населення, — зазначила Голова ММПЛУ Даніель Белль. — Тривалі перебої з опаленням, електроенергією чи водопостачанням створюють надзвичайно важкі умови, особливо для людей старшого віку, осіб з інвалідністю, родин з малими дітьми та жінок, які часто несуть основну відповідальність за догляд і забезпечення базових потреб сім’ї".

За інформацією місії, дві третини жертв серед цивільних у жовтні зафіксовано в районах, наближених до лінії фронту. Решта випадків сталися у віддалених регіонах, зокрема в Києві, через атаки ракетами великої дальності та безпілотниками.

Загальна кількість загиблих і поранених цивільних із січня по жовтень 2025 року перевищила показники за весь 2024 рік і є на 27% вищою, ніж за аналогічний період минулого року.

Також повідомлялося про атаки українських сил на енергетичні та промислові об’єкти в Росії, однак ММПЛУ зазначила, що не може незалежно підтвердити вплив цих дій на цивільне населення.