Спротив: поблизу окупованого Криму зафіксовано понад 600 активних точок викиду метану

Біля узбережжя тимчасово окупованого Криму виявлено понад 600 активних точок викиду метану, що може свідчити про початок масштабної екологічної катастрофи в Чорному морі.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними фахівців, ще близько 350 подібних сипів зафіксовано у прибережній зоні Кавказу. Частина метану виділяється з глибин до 725 метрів у формі газогідратів — кристалічних сполук, які при руйнуванні можуть вивільняти значні обсяги парникових газів.

У ЦНС зазначають, що різке збільшення кількості метанових викидів пов’язане з техногенною діяльністю РФ на окупованому півострові — бурінням шельфу для видобутку нафти й газу, будівництвом військових об’єктів та навчаннями з використанням вибухівки.

Найвищу концентрацію метану зафіксовано в районі мису Фіолент, Севастопольської бухти та Керченської протоки, де російські окупанти останні пів року активно бурять морський шельф, прикриваючи це "геологорозвідкою".

Науковцям, які досліджували викиди, нібито наказали утриматися від публічних коментарів, після того як частина даних потрапила у відкритий доступ.

Фахівці попереджають, що такі процеси можуть призвести до розгерметизації донних шарів, масового вивільнення метану, зниження рівня кисню у воді та загибелі морських організмів.

Якщо ситуацію не зупинити, Чорне море може втратити здатність до природного відновлення, а його глибоководна частина перетвориться на "мертву зону".

У ЦНС наголосили, що під приводом "освоєння ресурсів" Росія фактично перетворює Чорне море на техногенну зону ризику, де військові інтереси домінують над екологічною безпекою.