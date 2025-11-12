Міненерго: через атаки РФ без світла залишаються близько 27 тисяч абонентів у трьох областях України

Внаслідок чергових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишаються близько 27 тисяч абонентів у трьох областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

За даними Міненергетики, упродовж минулої доби російські війська знову завдали ударів дронами по енергооб’єктах у кількох регіонах. Унаслідок атак пошкоджено обладнання, що спричинило тимчасові знеструмлення. Більшість споживачів уже підключено до мережі.

Без електропостачання залишаються понад 12 тисяч абонентів на Одещині, 8,6 тисячі — на Дніпропетровщині та близько 6,5 тисячі — у Запоріжжі. Найбільш складною залишається ситуація у прифронтових і прикордонних регіонах.

У областях, які найбільше постраждали, тривають відновлювальні роботи — там, де це дозволяє безпекова ситуація та після обстеження місць ударів рятувальниками.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень — від двох до чотирьох черг. Середній показник становить близько трьох з половиною черг. Для промислових підприємств і бізнесу зберігаються обмеження споживання електроенергії.

Міненерго закликає громадян раціонально користуватися електроенергією, особливо у години пікових навантажень — уранці та ввечері, щоб допомогти стабілізувати енергосистему та уникнути додаткових відключень.