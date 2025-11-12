Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
У Покровську на Донеччині досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350

Завезти гуманітарну допомогу туди вже неможливо.

У Покровську на Донеччині досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350
Покровськ
Фото: Донецька ОВА

У Покровську Донецької області досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, завезти гуманітарну допомогу туди вже неможливо – людям допомагають тільки наші військові.

  • Вчора стало відомо, що росіяни активізували проникнення в Покровськ на легкій техніці. Їхню кількість у межах міста оцінюють у 300. Окупанти користуються зниженою видимістю через туман.
  • У соцмережах почастішали відео з заїздом до Покровська росіян на мотоциклах та іншій легкій техніці.
