У Покровську на Донеччині досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350

У Покровську Донецької області досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, завезти гуманітарну допомогу туди вже неможливо – людям допомагають тільки наші військові.
- Вчора стало відомо, що росіяни активізували проникнення в Покровськ на легкій техніці. Їхню кількість у межах міста оцінюють у 300. Окупанти користуються зниженою видимістю через туман.
- У соцмережах почастішали відео з заїздом до Покровська росіян на мотоциклах та іншій легкій техніці.