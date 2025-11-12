У Покровську на Донеччині досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350

Завезти гуманітарну допомогу туди вже неможливо.

У Покровську Донецької області досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, завезти гуманітарну допомогу туди вже неможливо – людям допомагають тільки наші військові.