На фронті зафіксували 124 боєзіткнення, третина — на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян, інформує Генштаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Кучерівка, Біла Береза, Бобилівка, Гута-Студенецька Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 114 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню. Підрозділи Сил оборони здійснюють пошуково-ударні дії на визначених ділянках, мають успіх.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районі Вовчанська та у бік Дворічанського й Григорівки. Три ворожих атаки тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають три боєзіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази намагався просунутися до позицій наших захисників у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман. Чотирнадцять боєзіткнень на даний час тривають.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні чотири атаки у районах Дронівки, Серебрянки та Виїмки. Один бій досі тримає.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Сили оборони зупинили 13 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка. Ще три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку російські війська 52 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та в напрямку Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 48 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили вісім атак противника поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода. Ще одна ворожа атака триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Зеленого Гаю. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік Приморського та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.