УП: Чернишов сьогодні приїхав до будівлі ГУР

За даними джерел УП, сьогодні підозрюваного у кількох кримінальних провадженнях колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова привезли до будівлі Головного управління розвідки міністерства оборони. Причини візиту поки що невідомі.

За інформацією журналістів, саме ГУР було задіяне в поверненні Олексія Чернишова з-за кордону цього літа. Тоді він виїхав нібито в відрядження і не повернувся в запланований час.

Якраз тоді йому готували підозру в справі про заволодіння землею "Квітів України" і передачею її забудовнику в обмін на знижки на квартири.

Учора Чернишов отримав нову підозру – по справі корупції в "Енергоатомі". НАБУ і САП зафіксували його розмови з основними фігурантами справи. Обговорювали вони, за даними слідства, передачу коштів.

Співрозмовники УП в Вищому антикорсуді повідомили, що поки що клопотання для обрання нового запобіжного заходу Чернишову до них не надходило. За попередньою справою Чернишов перебуває під заставою.