На Харківщині росіяни поранили мирного мешканця

Сьогодні, 11 листопада, російська окупаційна армія вдарила по автомобілю у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
На території Дергачівської громади FPV-дрон загарбників атакував цивільний автомобіль.
“Внаслідок влучання постраждав 70-річний мешканець селища Козача Лопань, який знаходився у транспортному засобі. Чоловіка з вибуховими пораненнями госпіталізували”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.