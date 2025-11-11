На Харківщині росіяни поранили мирного мешканця

Окупанти вдарили дроном по автомобілю, в якому перебував цивільний.

Сьогодні, 11 листопада, російська окупаційна армія вдарила по автомобілю у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

На території Дергачівської громади FPV-дрон загарбників атакував цивільний автомобіль.

“Внаслідок влучання постраждав 70-річний мешканець селища Козача Лопань, який знаходився у транспортному засобі. Чоловіка з вибуховими пораненнями госпіталізували”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.