До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни поранили мирного мешканця

Окупанти вдарили дроном по автомобілю, в якому перебував цивільний.

Сьогодні, 11 листопада, російська окупаційна армія вдарила по автомобілю у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

На території Дергачівської громади FPV-дрон загарбників атакував цивільний автомобіль.

“Внаслідок влучання постраждав 70-річний мешканець селища Козача Лопань, який знаходився у транспортному засобі. Чоловіка з вибуховими пораненнями госпіталізували”, - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
