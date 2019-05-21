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"Челси" выразил готовность продать Азара, - СМИ

"Пенсионеры" стояли перед непростой дилеммой.

"Челси" выразил готовность продать Азара, - СМИ
Эден Азар
Фото: EPA/UPG

Лидер лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб долгое время отказывался снижать цену на бельгийского футболиста в 120 млн. евро, однако, сейчас "Челси" приняли решение отпустить игрока за меньшую сумму, отмечает издание

Фактором давления стал не только истекающий через 12 месяцев контракт с Азаром, вследствие которого бельгиец может покинуть клуб со "Стэмфорд Бридж" бесплатно, но и необходимость соблюдать правила финансового фейр-плей УЕФА.

При этом "Челси" запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 года из-за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.

Поэтому перед клубом стояла непростая дилемма: лишится через год 87 млн фунтов, которые "Реал" готов сейчас отдать за трансфер Азара, или продать Эдена, но при этом не трансформировать эту сумму в покупку нового игрока/ов из-за наложенного на клуб годового трансферного бана, и, таким образом, ослабить текущий состав "Челси".

По всей видимости, руководство клуба с Западного Лондона выбрало второй вариант.

Добавим, что в нынешнем сезоне Азар сыграл 50 матчей за "Челси", забил 19 мячей и отдал 15 результативных передач.

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