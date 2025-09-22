Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
​Убивство підлітка на фунікулері: обвинувачуваного засудили до довічного ув'язнення

Працівника УДО Артема Косова визнали винним в умисному вбивстві.

Фото: Віталій Кличко у Telegram

Сьогодні в Шевченківському районному суді Києва оголосили вирок для працівника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачували у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера 7 квітня 2024 року. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Суд визнав Косова винним та призначив йому довічне позбавлення волі. Вирок оголосила  головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння під час суперечки штовхнув підлітка у вікно. Хлопець упав і смертельно порізав шию об уламки скла.

17 вересня, під час судових дебатів,  адвокат обвинуваченого Роман Щетніцький зазначив, що трагедія сталася унаслідок збігу обставин, і просив застосувати до Косова ст. 119 ККУ (вбивство через необережність), яка передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Водночас  сторона обвинувачення заявила, що провина підозрюваного є повністю доведеною показаннями свідків, експертизами і слідчими експериментами, і просила суд застосувати до обвинуваченого покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Що відомо про справу

  • 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.
  • Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів.
  • 29 травня 2024 року обвинувальний акт було скеровано до суду. Співробітнику УДО загрожує довічне
  • У червні Апеляційний суд залишив підозрюваного під вартою
  • 15 вересня генпрокурор заявив, що проситиме про довічне ув’язнення для обвинувачуваного. 
