​Убивство підлітка на фунікулері: обвинувачуваного засудили до довічного ув'язнення

Сьогодні в Шевченківському районному суді Києва оголосили вирок для працівника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачували у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера 7 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

Суд визнав Косова винним та призначив йому довічне позбавлення волі. Вирок оголосила головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння під час суперечки штовхнув підлітка у вікно. Хлопець упав і смертельно порізав шию об уламки скла.

17 вересня, під час судових дебатів, адвокат обвинуваченого Роман Щетніцький зазначив, що трагедія сталася унаслідок збігу обставин, і просив застосувати до Косова ст. 119 ККУ (вбивство через необережність), яка передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Водночас сторона обвинувачення заявила, що провина підозрюваного є повністю доведеною показаннями свідків, експертизами і слідчими експериментами, і просила суд застосувати до обвинуваченого покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Що відомо про справу