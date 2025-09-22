​Убивство підлітка на фунікулері: обвинувачуваного засудили до довічного ув'язнення

Сьогодні в Шевченківському районному суді Києва оголосили вирок для працівника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачували у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера 7 квітня 2024 року.
Про це повідомляє Укрінформ.
Суд визнав Косова винним та призначив йому довічне позбавлення волі. Вирок оголосила головуюча суддя у справі Оксана Голуб.
За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння під час суперечки штовхнув підлітка у вікно. Хлопець упав і смертельно порізав шию об уламки скла.
17 вересня, під час судових дебатів, адвокат обвинуваченого Роман Щетніцький зазначив, що трагедія сталася унаслідок збігу обставин, і просив застосувати до Косова ст. 119 ККУ (вбивство через необережність), яка передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років.
Водночас сторона обвинувачення заявила, що провина підозрюваного є повністю доведеною показаннями свідків, експертизами і слідчими експериментами, і просила суд застосувати до обвинуваченого покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Що відомо про справу
- 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.
- Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів.
- 29 травня 2024 року обвинувальний акт було скеровано до суду. Співробітнику УДО загрожує довічне.
- У червні Апеляційний суд залишив підозрюваного під вартою.
- 15 вересня генпрокурор заявив, що проситиме про довічне ув’язнення для обвинувачуваного.