Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

У виборах на Мальті вчетверте перемагають лівоцентристи

Кандидат від опозиціонерів Алекс Борг – адвокат і колишній переможець конкурсу краси "Містер Мальта” – розкритикував хаос у країні.

У виборах на Мальті вчетверте перемагають лівоцентристи
Прем'єр-міністр Роберт Абела голосує на виборах
Фото: EPA/UPG

Лівоцентристська Лейбористська партія (MLP) здобула безпрецедентний четвертий термін на загальних виборах на Мальті.

Такими є попередні результати виборів, пише DW.

Право голосувати у найменшій країні Євросоюзу мали понад 340 000 осіб. Явка склала 87%.

Реклама

Прем’єр-міністр Роберт Абела заявив журналістам: результати показують, що його партія “отримала сильний мандат”. “Давайте збережемо дух національної єдності та разом рухатимемо країну вперед”, – сказав він.

“Це не той результат, якого ми хотіли, але це дуже чітке послання. Ми продовжуватимемо працювати, щоб бути сильною альтернативою для країни”, – заявив зі свого боку лідер опозиційної консервативної Націоналістичної партії (PN) Алекс Борг.

Очікується, що офіційні результати будуть оголошені пізніше в неділю.

48-річний Абела оголосив дострокові вибори на рік раніше. Він заявив, що його уряду потрібен новий мандат, щоб провести країну через енергетичну кризу, спричинену війною в Ірані. Опитування перед виборами показали, що його партія є явним фаворитом.

Націоналістична партія намагалася представити свого 30-річного кандидата Борга як нову альтернативу, здатну змінити політичний курс після понад десятиліття правління лейбористів. Борг – адвокат і колишній переможець конкурсу краси "Містер Мальта” розкритикував хаос у країні, вказуючи, зокрема, на проблеми у системі охорони здоров'я та відключення електроенергії.

Тим часом Абела з 2013 року проводив кампанію на економічних досягненнях, обіцяючи компетентність та стабільність. Він очолює Мальту з 2020 року, коли його попередник пішов у відставку на тлі політичної кризи через вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції у 2017 році.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies