У виборах на Мальті вчетверте перемагають лівоцентристи

Кандидат від опозиціонерів Алекс Борг – адвокат і колишній переможець конкурсу краси "Містер Мальта” – розкритикував хаос у країні.

Лівоцентристська Лейбористська партія (MLP) здобула безпрецедентний четвертий термін на загальних виборах на Мальті.

Такими є попередні результати виборів, пише DW.

Право голосувати у найменшій країні Євросоюзу мали понад 340 000 осіб. Явка склала 87%.

Реклама

Прем’єр-міністр Роберт Абела заявив журналістам: результати показують, що його партія “отримала сильний мандат”. “Давайте збережемо дух національної єдності та разом рухатимемо країну вперед”, – сказав він.

“Це не той результат, якого ми хотіли, але це дуже чітке послання. Ми продовжуватимемо працювати, щоб бути сильною альтернативою для країни”, – заявив зі свого боку лідер опозиційної консервативної Націоналістичної партії (PN) Алекс Борг.

Очікується, що офіційні результати будуть оголошені пізніше в неділю.

48-річний Абела оголосив дострокові вибори на рік раніше. Він заявив, що його уряду потрібен новий мандат, щоб провести країну через енергетичну кризу, спричинену війною в Ірані. Опитування перед виборами показали, що його партія є явним фаворитом.

Націоналістична партія намагалася представити свого 30-річного кандидата Борга як нову альтернативу, здатну змінити політичний курс після понад десятиліття правління лейбористів. Борг – адвокат і колишній переможець конкурсу краси "Містер Мальта” розкритикував хаос у країні, вказуючи, зокрема, на проблеми у системі охорони здоров'я та відключення електроенергії.

Тим часом Абела з 2013 року проводив кампанію на економічних досягненнях, обіцяючи компетентність та стабільність. Він очолює Мальту з 2020 року, коли його попередник пішов у відставку на тлі політичної кризи через вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції у 2017 році.