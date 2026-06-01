Щонайменше 46 людей загинули та десятки отримали поранення внаслідок вибуху в селі в регіоні М'янми, що знаходиться під контролем повстанців. Серед загиблих – шестеро дітей, зокрема однорічна дитина.

Про це пише BBC.

Інцидент стався у селі Каунг-Тат, що в районі Намкхам штату Шан поблизу кордону з Китаєм. Вибух, що пролунав близько 12:00 за місцевим часом, пошкодив там близько 200 будинків та ще приблизно 100 – у сусідньому селі Пан-Лон.За даними рятувальників, близько 74 поранених доправили до центральної лікарні Намкхама.

Таангська національно-визвольна армія (TNLA), яка контролює цей район і воює проти військової хунти М’янми, заявила, що вибух стався через детонацію вибухових речовин, які зберігалися на складі для використання в місцевих гірничодобувних роботах. За даними TNLA, на об’єкті зберігався динаміт, який економічний підрозділ угруповання використовував для видобутку корисних копалин.

Раніше джерело, знайоме із ситуацією на місці, повідомляло BBC, що кількість загиблих могла сягати щонайменше 55 осіб.

Тіла всіх 46 підтверджених жертв, серед яких троє громадян Китаю, кремували в неділю ввечері.

Наразі триває розслідування, щоб встановити, що саме спричинило детонацію.