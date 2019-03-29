Туск созывает внеочередной саммит ЕС по "Брекситу"

Лидеры Европейского союза встретятся 10 апреля, чтобы обсудить выход Великобритании из блока. Об этом сегодня заявил председатель саммита Дональд Туск после того, как британские законодатели в третий раз отклонили сделку. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила Соглашение о "Брексите", я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал в президент Европейского совета в Твиттере.

Лидеры ЕС на прошлой неделе дали Мэй время до пятницы, чтобы обеспечить поддержку сделке, которую она заключила с ними в прошлом году, или Британия выйдет уже 12 апреля без какого-либо соглашения.