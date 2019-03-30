Хизер Нойерт покинула пост представителя Госдепа США в ООН

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, которую Трамп ранее выдвинул на должность постпреда в ООН, покинула свой пост. Об этом сообщил Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в своем микроблоге Twitter в пятницу, 29 марта.

Помпео поблагодарил Нойерт за службу, отметив, что это были "два года непревзойденного превосходства".

Нойерт перешла в программу образовательных грантов Fullbright, основанную американским сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом в 1946 году. Помпео подчеркнул, что она "замечательно представит США" в программе.

Хизер Нойерт являлась официальным представителем Госдепартамента Соединенных Штатов с апреля 2017 года. До назначения она работала ведущей новостей телеканала Fox News. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул Нойерт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций, однако она отказалась от этого поста.