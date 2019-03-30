Энергоснабжение сохраняется только в двух из 23 штатов.

Венесуэла третий раз за месяц осталась без электричества

В Венесуэле в пятницу, 29 марта, в 19.10 по местному времени (01.10 субботы по киевскому времени) произошло третье масштабное отключение электроэнергии за месяц. Об этом сообщает El Nacional.

"В пятницу вечером из-за серьезного сбоя 21 штат страны остался без электричества. Причины блэкаута неизвестны", - говорится в сообщении.

Энергоснабжение сохраняется только в двух из 23 штатов - Боливар и Дельта-Амакуро. Однако оттуда также поступают сообщения о перебоях в подаче электроэнергии.

В результате происшествия нарушена подача воды в дома. Больницы и аэропорты погрузились во тьму.

По данным неправительственной организации NetBlocks, которая отвечает за кибербезопасность, лишь у 10 процентов телекоммуникационной инфраструктуры страны сохранилось подключение к сети интернет.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает произошедшее саботажем антиправительственных сил. Наблюдатели склоняются к версии об износе электросетей.

С момента, когда властям удалось преодолеть последствия предыдущего серьезного сбоя в электросетях страны, прошло всего полтора дня.

Второе за последнее время массовое отключение электричествав Венесуэле было зафиксировано в ночь на вторник. По данным энергетиков, оно затронуло 88% территории страны. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах.

Ранее в марте в Венесуэле уже происходило массовое отключение электричества, в результате которого без света неделю осталавалась почти вся территория страны. Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.