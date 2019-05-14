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​Порошенко посоветовал Зеленскому "просто идти путем президента Порошенко"

Президент отметил, что за время его правления Украина достигла больших успехов.

​Порошенко посоветовал Зеленскому "просто идти путем президента Порошенко"
Порошенко и Зеленский во время дебатов
Фото: пресс-служба президента

Президент Порошенко дал совет новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос, что бы он посоветовал своему приемнику, передают "Українськi Новини".

"Надо прости идти путем Президента Порошенко и все", - сказал президент.

Порошенко также отметил, что за время его правления Украина достигла больших успехов, в частности, в финансовой сфере, в росте экономики и построении антикоррупционной инфраструктуры.

Напомним, актер Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встречи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций.

Инаугурацию Зеленского должна назначить Верховная Рада. Ожидается, что этот вопрос рассмотрят в ближайшую пленарную неделю - с 13 по 17 мая.

10 мая Зеленский обратился к парламенту с требованием провести свою инаугурацию 19 мая. Однако, часть депутатов настаивает на дате 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.

Комментируя этот вопрос, Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугураци. Он также высказался за введения традиции, чтобы действующий президент звонил новоизбранному и предлагал свою помощь.

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