Мэй попросила Евросоюз отложить "Брексит" до 30 июня

Условия выхода из ЕС и урегулирования дальнейших отношений до сих пор не утверждены британским парламентом.

Премьер Британии Тереза Мэй решила просить Европейский Союз еще об одной отсрочке "Брексита".

В письме к лидерам ЕС Мэй предложила продлить срок выхода Великобритании до 30 июня 2019 года, чтобы за это время парламент смог согласовать соглашение и выход не был "обвальным", пишет ВВС.

В своем письме, адресованном "дорогому Дональду" - президенту Европейского совета Дональду Туску, - Тереза Мэй пишет: "Нельзя и дальше оставаться в тупике. В Соединенном Королевстве он создает неопределенность и наносит удар по доверию к политикам".

Великобритания должна покинуть Европейский Союз 12 апреля. Условия выхода из ЕС и урегулирования дальнейших отношений до сих пор не утверждены британским парламентом.

Тереза Мэй также заявила, что Британия будет стремиться покинуть ЕС до 23 мая - даты выборов в Европарламент, но на всякий случай кандидаты в Европарламент будут выдвинуты.

Сторонники "Брексита" опасаются, что если страна не успеет покинуть ЕС до 23 мая и будет обязана принять участие в выборах в Европарламент, это надолго затянет процедуру выхода или даже сделает "Брексит" невозможным.

Свой ответ лидеры стран-членов Евросоюза должны будут дать на саммите 10 апреля.

Один раз Тереза Мэй уже просила ЕС отложить дату "Брексита" на конец июня - но тогда ЕС ответил отказом и дал лишь короткую отсрочку до 12 апреля.

Брюссель настаивает на том, чтобы за время отсрочки правительство и парламент Британии договорились между собой. Пока что парламент трижды отклонил сделку о выходе, согласованную правительством Мэй и Евросоюзом.

Однако для того, чтобы выйти из ЕС в срок, который указывает Тереза Мэй, парламент все-таки должен принять это соглашение.