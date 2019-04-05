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В Сенате США предложили стратегию поддержки Украины

"США сделали много для Украины, но могут сделать еще больше".

В Сенате США предложили стратегию поддержки Украины
Сенатор Джим Инхоф
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Глава Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф предложил стратегию дальнейшей поддержки Украины, сообщает посольство Украины в США.

"США сделали много для Украины, но могут сделать еще больше", - написал Инхоф в статье для американского издания Politico.

По мнению сенатора, шаги, которые сделала администрация США за последние годы в поддержку Украины были важными и значительными, однако, на этом не стоит останавливаться.

"Учитывая увеличение российской угрозы и последние события, связанные с дерзким захватом Россией украинских моряков и судов, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США призывает рассмотреть возможные пути помощи Украине в улучшении морской и противовоздушной обороны, усилить финансирование Инициативы по безопасности помощи Украине и программ Госдепартамента по безопасности помощи о предоставлении оборонительного летального оружия, увеличить санкционное давление, усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе", - сообщают в посольстве.

Кроме того, американский политик обращается к европейским странам с тем, чтобы скоординировать возможности союзников и запретить российским торговым кораблям входить в их порты и поддержать отмену проекта "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что один из комитетов Сената США утвердил резолюцию против российской агрессии.

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