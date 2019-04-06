Российский суд оштрафовал Twitter на 3 тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter на три тысячи рублей за непредоставление информации о переносе персональных данных российских пользователей в Россию. Этого требует закон, который вступил в силу в сентябре 2015 года, передает Русская служба Би-Би-Си.

Роскомнадзор потребовал от Twitter отчитаться о локализации персональных данных россиян в декабре 2018 года. В конце января регулятор сообщил, что завел в отношении Twitter административное дело, поскольку ответ компании его не удовлетворил.

3 тысячи рублей - минимальный штраф по статье 19.7 КоАП (непредоставление информации). Максимальный штраф составляет 5 тысяч рублей.

Протокол по той же статье Роскомнадзор составил в отношении компании Facebook. Его рассмотрение перенесли на 12 апреля из-за неявки представителей соцсети.